UFABC tem um caso suspeito de coronavírus

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 14:00



Atualizado às 14h10

A UFABC (Universidade Federal do ABC) informou, hoje, que há um caso suspeito de coronavírus. Trata-se de um aluno do campus São Bernardo, que aguarda confirmação do diagnóstico em isolamento domiciliar, conforme recomendação da vigilância epidemiológica.

A universidade foi notificada na noite de ontem, mesmo dia em que a OMS (Organização Mundial da Saúde) elevou o Covid-19 ao estágio de pandemia. Até o momento, não há mais informações sobre o estudante. Até o momento, a região ainda não confirmou nenhum caso.

Segundo comunicado publicado no site da instituição, hoje foi formado comitê estratégico para lidar especificamente com o assunto dentro da UFABC, além de acionar as secretarias da saúde de São Bernardo e Santo André. Nesta tarde, nova reunião deve ser realizada para elaboração de protocolos de contenção e orientação do grupo local da controle epidemiológico.