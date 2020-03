Deputado que viajou com Bolsonaro aos EUA não tem sintomas, diz assessoria

12/03/2020 | 14:05



O deputado Daniel Freitas (PSL-SC), que viajou com a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro, aos Estados Unidos, não apresentou sintomas do coronavírus, segundo sua assessoria. Apesar disso, Freitas cancelou a viagem que faria nesta quinta-feira, 12, ao seu Estado e está em Brasília onde passa por consulta médica para avaliar a necessidade de realizar o exame.

O secretário de Comunicação da Presidência, Fábio Wajngarten, foi diagnosticado com coronavírus. Os exames foram realizados em São Paulo e a informação, antecipada pelo jornal O Estado de S. Paulo, foi confirmada pelo Palácio do Planalto no início da tarde desta quinta-feira, após exames testarem positivo.

Wajngarten e Freitas estavam na comitiva que acompanhou o presidente Jair Bolsonaro a Miami, nos EUA, na semana passada.

Freitas participou na quarta-feira, 11, dos trabalhos no Congresso e chegou a votar para que fosse mantido o veto de Bolsonaro ao projeto que amplia a concessão do Benefício de Prestação Continuada (BPC), que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

O filho do presidente deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) também participou da viagem e estava na quarta na sessão do Congresso.