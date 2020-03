12/03/2020 | 14:02



O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira, 12, que o governo está examinando o Orçamento e monitorando o que irá ocorrer, quando perguntado sobre a possibilidade de haver contingenciamento. "Neste ano, a arrecadação começou forte. Fomos golpeados agora, estamos examinando Orçamento, o que vai acontecer", comentou.

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, havia dito que, com uma estimativa menor de crescimento da economia e queda nos preços do petróleo, um bloqueio de recursos no Orçamento seria o "cenário mais provável".