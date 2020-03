Da Redação

Do 33Giga



12/03/2020 | 13:48



A pandemia causada pelo COVID-19, além de preocupação mundial, gerou uma série de situações inusitadas ao redor do planeta. Com isso, como já é praxe, virou também piada na internet brasileira. O 33Giga reuniu no álbum algumas das melhores reações das redes sociais. Confira.