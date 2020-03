Bolsonaro está fazendo um trabalho ótimo no Brasil, diz Trump

12/03/2020 | 13:28



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro "está fazendo um trabalho ótimo" no Brasil. Ele comentou o assunto ao ser questionado por repórteres na Casa Branca sobre a notícia de que Bolsonaro estaria sendo monitorado, após seu secretário especial de Comunicação, Fábio Wajngarten, ter testado positivo para coronavírus.

"Acho que Bolsonaro está sendo testado, vamos ver", comentou Trump. Ao ser perguntado se estaria preocupado com o fato, já que houve no fim de semana na Flórida um jantar entre os dois líderes, com a presença de Wajngarten, o presidente americano foi sucinto: "Não estou". Em tom de brincadeira, Trump comentou que "não fizemos nada de mais" no encontro, portanto ele não teria com que se preocupar.