São Caetano recebe R$ 8 milhões do Estado para o Atende Fácil Saúde

O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB) participou, na manhã desta quinta-feira (12), de atividade do programa Desenvolve SP, do governo do Estado, para a liberação de R$ 8 milhões destinados à construção do Atende Fácil Saúde, que deverá ser entregue ainda neste ano. O evento, realizado no Palácio dos Bandeirantes, é o último estágio para a liberação efetiva do montante e contou com a presença do vice-governador Rodrigo Garcia (DEM).

Conforme o prefeito Auricchio, o valor para a construção do equipamento de saúde é de R$ 20 milhões. A segunda parte da verba, R$ 12 milhões, deverá ser repassada nos próximos dias. também pelo programa Desenvolve SP.

“ Tenho que frisar que todo o recurso será utilizado para a construção, mobiliário e compra de equipamentos para o Atende Fácil Saúde. A próxima parcela deverá estar disponível nos próximos dias”, declarou o tucano.

Ainda segundo o prefeito, foi o deputado estadual Thiago Auricchio (PL) quem articulou, junto ao governo do Estado, a liberação das duas parcelas do programa. “ Devemos seguir o cronograma ea obras, que já se iniciou há um mês. O Atende Fácil Saúde deverá ser entregue em agosto”, afirmou.

