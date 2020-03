Caio Castro nega que tenha se casado, enquanto Grazi Massafera revela a amigos que está morando com o amado

12/03/2020 | 13:11



Caio Castro resolveu fazer uma live em seu Instagram para negar que tenha se casado com Grazi Massafera enquanto ambos estavam curtindo férias recentemente nas Ilhas Maldivas. O ator começou explicando que, ao se deparar com a notícia, a princípio achou engraçado, mas depois ficou preocupado.

- A minha questão é a seguinte. As pessoas que me acompanham sabem qual é a minha postura em relação à minha vida íntima. A qual eu não falo muito. Eu tento me preservar ao máximo, por uma questão pessoal, por uma decisão minha. Então, obviamente, eu não me casei, eu não fiz cerimonia religiosa nas Ilhas Maldivas. Eu estava lá de férias.

Ele continua:

- Até então eu estava achando graça. Eu realmente ri. meus pais me ligaram e falaram: pô, você não convidou para o casamento! Mas a questão é que eu parei um pouco para pensar. Eu falei: cara, não é só uma brincadeira. Não é só gracinha. Isso é muito sério, porque é uma coisa que não existe, que não existiu. Eu não falei pra nenhum amigo meu a novidade, mas aí é escrito de uma maneira até crível. (...) De fato não existiu, eu não me casei de coisa nenhuma.

E ainda diz:

- Essa notícia não me prejudica, não prejudica a outra parte envolvida, não prejudica ninguém. Mas quem me garante que essa pessoa também daqui um tempo, por precisar de cliques, por precisar de audiência, ela não me solte alguma coisa sobre alguém ou até sobre mim mesmo, que possa me afetar, que possa prejudicar outras pessoas, que possa ser um problema? (...) Virou uma coisa tão grande que pessoas da minha família vieram perguntar por que não foram ao meu casamento. (...) E outra se eu me casasse você acha que eu ia fazer uma cerimônia pequena, sem a minha família? Para, não faz o menor sentido!, concluiu.

O casamento não rolou, mas parece que Grazi e Caio estão morando juntos! Pois é, segundo informações do jornal Extra, a atriz esteve em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro onde comprou um novo enxoval, com utilidades para o novo lar, como um par de toalhas, sandálias de pelúcia e um faqueiro.

Além disso, segundo a publicação, ela já contou a alguns amigos próximos que está mesmo morando com o amado, que reside em São Paulo, mas tem passado mais tempo no Rio, só retornando para a capital paulista quando tem compromissos.