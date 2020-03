Após eliminação do BBB20, Guilherme diz estar chateado com Victor Hugo e pede escapulário de volta

12/03/2020 | 13:10



O Big Brother Brasil 20 acabou para Guilherme e Victor Hugo, no entanto, as confusões que rolaram dentro do confinamento continuam acontecendo fora da casa! Em entrevista à Patricia Kogut, o namorado de Gabi Martins confirmou estar chateado com VH, mas não pelo fato dele ter ficado com o escapulário que lhe pertence.

- Fiquei sabendo esses dias de uma coisa que me chateou muito. Eu contei para o Pyong que meu assessor tinha aconselhado a não formar casal. Um dia, o Victor falou para mim que o Pyong tinha dito para ele o contrário. E não deixou que eu e a Gabi falássemos sobre o assunto com o Pyong. Ele disse: 'Não quero que você vá falar com ele, isso vai me prejudicar'. Porque seria a palavra de um contra a do outro. E eu preferi acreditar no Victor Hugo porque ele estava me ajudando muito lá dentro, é um cara do bem. Acabei dando ouvidos a ele e me prejudiquei no sentido de achar que foi o Pyong, mas foi o Victor que distorceu a história. Se eu estivesse na casa hoje, teria feito o que a Gabi fez, teria ido falar com o Pyong. Foi um erro, não tirei a história a limpo, quis acreditar no Victor. Gabi falou com o Pyong e ele confirmou a versão que dei a ele.

Ele ainda esclareceu que não tem ninguém de quem não queira ser amigo, mas que levará algum tempo para saber a hora certa que conversará com cada um dos confinados, como Victor Hugo. O modelo, aliás, espera que o brother devolva o escapulário que deixou na casa para Gabi e acabou sendo pego por VH:

Galera falando sobre o escapulário, eu não me incomodei da Gabi ter deixado com o VH mas que fique bem claro que eu quero de volta Cara com lágrimas de alegria. Cara com lágrimas de alegria eu não fiquei chateado com a Gabi, então não precisa atacar ela por isso!, escreveu Gui no Twitter.

Para o jornal Extra, Victor afirmou que irá devolver o colar e que não imaginava a proporção que tudo iria tomar:

- Eu nem sabia que as pessoas sabiam desse colar (risos). Eu entendo a devoção que o Guilherme tinha e a importância do escapulário para ele. Só fiquei com o objeto porque a Gabi me deu. E quando ela fez isso, eu pensei: tudo bem, eu devolvo aqui fora. Não vi problema nisso. E com certeza vou devolver. Eu já até mandei um áudio para ele no Whatsapp.

Sobre o motivo de Guilherme estar chateado com ele, Victor reafirma que foi Pyong que disse que o modelo foi aconselhado a formar um casal:

- O Pyong confessou que falou na mesa que tinha apenas um achismo de que o assessor do Guilherme o orientou a formar um casal. E eu já tinha dito ao Guilherme que o hipnólogo tinha mentido. De qualquer forma, eu quero muito conversar com o Gui. Tenho muito respeito e admiração por ele, quero saber tudo o que ele passou aqui fora e como estão as coisas. É uma pessoa que quero levar para a vida.