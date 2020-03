Por coronavírus, crescimento global será menor do que em 2019, reitera FMI

12/03/2020 | 11:36



O diretor de Comunicações do Fundo Monetário Internacional (FMI), Gerry Rice, reiterou que o crescimento global em 2020 será menor do que em 2019, quando avançou 2,9%, devido à pandemia do coronavírus, como ressaltou recentemente a diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva. "Previsões são difíceis neste momento, devido à propagação do vírus e depende de medidas adotadas por autoridades para combater a disseminação da doença", destacou.

Ele ressaltou que projeções serão divulgadas em semanas pelo documento Perspectivas Econômicas Mundiais.

Rice ressaltou que o FMI tem à disposição recursos em um montante que pode atingir até US$ 50 bilhões para países de renda baixa e emergentes a fim de adotar programas para combater o coronavírus, especialmente na área de saúde.

Argentina

O diretor de Comunicações do FMI afirmou que o coronavírus não afetou o processo de conversas entre o órgão e a Argentina. "Continuamos com diálogo construtivo", comentou, sem conceder mais detalhes sobre as negociações.