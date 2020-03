No BBB20, Babu chama Daniel de viadinho, internautas pedem a expulsão do brother

12/03/2020 | 11:10



Mais um participante do Big Brother Brasil 20 foi cancelado pela internet! Babu estava cotado como um dos favoritos ao prêmio, mas após declaração feita na festa do líder Pyong Lee, na noite da última quarta-feira, dia 11, tudo mudou para os internautas.

Felipe Prior discutiu com Daniel durante a noite e logo depois foi conversar com Babu sobre o acontecido. O bate-papo entre os amigos acabou ficando entre os assuntos mais comentados do Twitter por causa de fala de Babu, que chamou Daniel de viadinho

- Esse pau no c** do c***o, desse viadinho...esse Daniel!, disse Babu.

Na rede social, os internautas ficaram revoltados com a fala do brother e logo pediram a eliminação dele:

Fora Babu! Homofobia não!, disse uma internauta.

Babu chamando Daniel de viadinho Como deve ser difícil conviver com esse cara meu Deus #ForaBabu, escreveu outro.

Já está na hora do Babu, Daniel, Prior, Flay, Pyong e Marcela ir tudo pra casa do c***o. Nesse BBB só se salva a Thelma por enquanto. #ForaBabu, escreveu mais um.

Mas também teve internauta revoltado com a hashtag:

Se ninguém é perfeito e está sujeito ao erro, por que vocês massacraram o Pyong até hoje por um erro cometido no início do programa e vive passando pano pro Babu e Prior que cometem erros praticamente todos os dias!?, questionou um usuário do Twitter.

Marcela, Ivy e Daniel todos os dias desmerecendo o babu e com comentários gordofóbicos e racistas / babu chama daniel de viadinho e vocês já levantam a tag #forababu! Militância seletiva e pra branco aqui não viu! #BBB20, escreve outro internauta.

O twitter inteiro tava chamando o Daniel de maricona porque broxou mas agora que o Babu falou tão p***os #ForaBabu, disse outro seguidor.

O nome de Daniel também virou assunto na rede social por causa de um tuíte antigo atribuído a ele. Segundo o jornal Extra, o rapaz tinha outro perfil na rede social e em 2014 declarou que era gay:

Eu sou gay, gente!, teria escrito ele.

O perfil não é o mesmo utilizado por Daniel hoje em dia, no entanto, os internautas entenderam que se tratava de um perfil antigo usado por ele, que cerca de um ano depois criou a conta que usa atualmente. A declaração do perfil repercutiu bastante e muita gente chegou a especular que Daniel estaria envolvido com Marcela no confinamento por interesse, já que ficou sabendo na Casa de Vidro que ela estava entre as favoritas ao prêmio.