E se, do dia para a noite, o mundo fosse tomado por zumbis famintos como na série de televisão “The Walking Dead” ou no filme “Zumbilândia”? As pessoas teriam de se preocupar com vários fatores importantes para sobreviver, inclusive com os carros que irão dirigir. Afinal, nada melhor do que um veículo seguro, rápido e parrudo para enfrentar uma legião de mortos-vivos. Na galeria, confira alguns modelos que te ajudariam a sobreviver a um apocalipse zumbi.

Foto: Reprodução Criado pela montadora Hennessey com base na picape Ford F-150 Raptor, o modelo Velociraptor tem seis rodas e não mede esforços na hora de enfrentar desafios Foto: Reprodução Hennessey Velociraptor Foto: Reprodução Hennessey Velociraptor Foto: Reprodução Hennessey Velociraptor Foto: Reprodução Hennessey Velociraptor CC BY-SA Foto: Benoit cars via Visual Hunt O parrudo Hummer H2 consegue enfrentar diferentes tipos de terrenos e obstáculos CC BY-ND Foto: Karsun Designs Photography via VisualHunt Hummer H2 CC BY-SA Foto: Teknorat via Visualhunt.com Hummer H2 Foto: Divulgação Se o Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 sobreviveu a ataques do maior e mais feroz dinossauro do filme "Jurassic World", ele provavelmente irá dar conta de um apocalipse zumbi Foto: Divulgação Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 Foto: Divulgação Mercedes-Benz G 63 AMG 6x6 Foto: Divulgação Segurança é essencial para sobreviver a um ataque zumbi. O Volvo CX60 foi eleito o carro mais seguro do mundo pelo Euro NCAP Foto: Divulgação New Volvo XC60 Foto: Divulgação New Volvo XC60 Foto: Divulgação New Volvo XC60 Foto: Divulgação New Volvo XC60 Foto: Divulgação Apesar de não ser tão casca-grossa quanto os outros modelos da lista, o Bugatti Chiron é o carro ideal para deixar os zumbis comendo poeira. O modelo chega a 400 km/h em apenas 42 segundos Foto: Divulgação Bugatti Chiron Foto: Divulgação Bugatti Chiron Foto: Divulgação Bugatti Chiron Foto: Divulgação Bugatti Chiron Foto: Divulgação Perfeita para percursos adversos, como trilhas off-road, a Chevrolet S-10 também merece entrar na lista Foto: Divulgação Chevrolet S-10 Foto: Divulgação Chevrolet S-10 Foto: Divulgação Chevrolet S-10 Foto: Divulgação Chevrolet S-10 Foto: Divulgação A gigante Ford F-Series Super Duty permite carregar suprimentos e passar por obstáculos sem grandes problemas Foto: Divulgação Ford F-Series Super Duty Foto: Divulgação Ford F-Series Super Duty Foto: Divulgação Ford F-Series Super Duty Foto: Divulgação Pedras, terra, água e buracos: tudo isso é fichinha para o "jipe" Mercedes G 500 4x4 Foto: Divulgação Mercedes G 500 4x4 Foto: Divulgação Mercedes G 500 4x4 Foto: Divulgação Mercedes G 500 4x4 CC BY Foto: MSVG via VisualHunt.com O Hummer H1 tem cara, jeito e resistência de veículo militar CC BY-SA Foto: Alexandre Prévot via VisualHunt Hummer H1 CC BY Foto: MSVG via VisualHunt Hummer H1 Foto: Reprodução O Lada 4x4, também conhecido como Lada Niva, é um daqueles carros "pau para toda obra". O "jipe" russo foi projetado para enfrentar as estradas adversas de seu país natal, incluindo a região gelada e perigosa da Sibéria Foto: Reprodução Lada Niva Foto: Reprodução Lada Niva Foto: Reprodução O Troller T4 é invocado tanto em termos de design como de motorização. O carro é equipado com um motor 3.2L Diesel Duratorq de 5 cilindros e 200 cv de potência Foto: Reprodução Troller T4 Foto: Reprodução Troller T4 Foto: Reprodução Troller T4 Foto: Reprodução Troller T4