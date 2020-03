Modas bizarras que bombaram na internet

Marcella Blass

12/03/2020 | 10:18



A internet é lar de muita informação útil, mas também dá aos internautas a chance de usar a criatividade a favor da produção de conteúdo bizarro. Ao longo dos últimos anos, uma série de brincadeiras e desafios surgiram nas redes sociais e colocaram uma legião de usuários em situações constrangedoras. Relembre, abaixo, cinco modas bizarras que bombaram na web – apesar de não fazerem nenhum sentido.

Desafio do umbigo

Em 2016, o desafio do umbigo nasceu na China e ganhou a internet mundial. O “Belly Buttun Challenge” consistia em tocar o próprio umbigo passando o braço por trás das costas. A febre começou com o argumento de que quem conseguisse o feito estaria em boa forma, do contrário, precisaria emagrecer – fato que gerou revolta em muitos internautas. Logo, a polêmica do desafio foi derrubada por especialistas no assunto, que afirmaram que o sucesso do exercício dependia de três pontos: circunferência da cintura, tamanho dos braços e flexibilidade.

Extreme Phone Pinching

Enquanto algumas pessoas cuidam de seus smartphones com as suas vidas, outras participaram desse desafio. Na prática, a moda envolve colocar o seu celular em situações arriscadas, como segurá-lo com dois dedos no vão do elevador, no topo de uma montanha, em cima de um viaduto, em veículos em movimento. A brincadeira hitou depois que um membro da banda Twenty One Pilots arriscou seu iPhone nas grades de um bueiro.

Planking

A moda começou na Inglaterra e teve seu auge na internet entre 2009 e 2010. Sem muito segredo, o esquema era simplesmente deitar em cima de qualquer coisa (de caixas de cerveja a guarda-roupas e escadas rolante) com o rosto para baixo, grudar os braços no corpo e fazer uma foto ou vídeo.

Ver essa foto no Instagram ??????????????????🏂 #planking#plankingchallenge#??????#lfl Uma publicação compartilhada por ???? (@takumimatsumoto_) em 25 de Fev, 2020 às 7:39 PST



Consertar coisas com miojo

Uma das modas que mais bombou em 2019 envolveu um elemento exótico: macarrão instantâneo. A comida foi matéria prima para consertar pias, armários, tigelas, para-choques e até unhas quebradas. A artimanha consiste em espalhar ou encaixar o miojo no o local quebrado e adicionar um líquido parecido com cola. Na sequência, basta lixar e pintar por cima para que o item fique novinho em folha.

Muito revoltada porém sem conseguir tirar o olho disso pic.twitter.com/0tnTiT6gKJ — mundinho st vincent & carrie brownstein br (@ly_carr) May 18, 2019

Mukbang

Nascida na Coreia do Sul, a dinâmica é bastante simples: assistir a pessoas comendo montanhas de comida. Na prática, os comilões gravam vídeos ou fazem transmissões ao vivo de suas refeições para que milhões de pessoas acompanhem. Na internet, é possível acham de banquetes mais básicos, com fast foods e os famosos noodles, até refeições bizarras com frutos do mar gigantes e exóticos. Geralmente, o conteúdo ainda vem acompanhado de outra moda que também bombom nos últimos anos, o ASMR – uma sensação prazerosa obtida por meio de estímulos como barulhos de objetos, sons de mastigação, sopros e sussurros.

