Viagem de carro pela Ilha da Madeira: dicas e roteiros para explorar a região

Redação

Do Rota de Férias



12/03/2020 | 08:18



Situada em meio ao Atlântico, a Ilha da Madeira é um destino português com clima ameno durante todo o ano. Por ser uma pequena ilha, com uma área de apenas 740 metros quadrados, a Madeira tem uma vantagem: alugando um carro, é possível passear por todo seu território e conhecer vários pontos turísticos importantes em pouco tempo.

Viagem de carro pela Ilha da Madeira

Funchal

O roteiro pela Madeira começa no Funchal, a capital do arquipélago, uma cidade que combina a natureza da ilha – com suas montanhas e jardins floridos – com uma grande variedade de opções gastronômicas.

Funchal também é a cidade onde se pode alugar um carro para encarar essa aventura e onde desembarcam passageiros vindo de grandes cruzeiros durante todo o ano.

A oferta cultural de Funchal é vasta: é lá que está o Museu CR7, em homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo, nascido na ilha, o Museu do Bordado, onde é possível descobrir mais sobre o famoso bordado madeirense, e a belíssima Fortaleza de S. Tiago, uma construção do século 17.

Curral das Freiras

A primeira parada é o Curral das Freiras. Rodeado por enormes montanhas, o vilarejo cresceu em um vale criado por uma erosão causada por vulcões e foi o refúgio de freiras que escapavam de piratas no século 16.

Eira do Serrado e o Paredão são alguns dos pontos altos das montanhas que cercam a cidade, que oferecem as melhores vistas do vale.

Câmara de Lobos

Depois, é a vez da vila Câmara de Lobos, que dá as boas vindas com um cenário de pequenos barcos coloridos ancorados em sua praia. A pesca é a principal atividade da cidade e, por isso, não faltam bares e restaurantes para saborear os frutos do mar da região, como o famoso peixe-espada preto.

Cabo Girão

Seguindo em direção ao oeste da ilha, chegamos a Cabo Girão, um dos famosos mirantes locais, por sua passarela de vidro a 580 metros de altura – uma das mais altas da Europa. O lugar tem vista para o mar e para a cidade de Funchal, e também conta com um café para uma refeição rápida. A atração é gratuita.

Ribeira Brava

Continuando na costa sul, a próxima parada é a Ribeira Brava. Esse ponto é perfeito para explorar um pouco da história religiosa da ilha, visitando a Igreja de São Bento, construída no século 15.

Em junho, a pequena vila recebe uma das romarias mais conhecidas do país em honra a São Pedro, padroeiro da Madeira.

Ponta do Sol

Mas, se o turismo religioso não te interessa tanto, você pode continuar viagem rumo à Ponta do Sol, um dos balneários mais importantes do destino. Por sua posição geográfica, é o lugar onde o sol brilha por mais horas e também onde a temperatura é mais alta: o cenário ideal para um mergulho no Atlântico.

Calheta

O roteiro continua pela Calheta, uma praia artificial de areia dourada, onde fica um engenho de cana-de-açúcar que é perfeito para provar a aguardente madeirense. Depois, é possível subir até o Paúl da Serra, o maior e mais extenso planalto da ilha, que oferece belas vistas dos arredores.

Porto Moniz

A próxima parada é Porto Moniz, com suas icônicas piscinas naturais. Elas são formadas por rochas vulcânicas onde o mar entra naturalmente, e são de uma beleza deslumbrante. A poucos quilômetros dali está outra maravilha do litoral: a praia de areia negra de Seixal, um visual bem diferente para quem está acostumado com as praias brasileiras.

Ponta Delgada

A viagem passa então por Ponta Delgada, local que registra as temperaturas mais altas da costa norte da ilha. Percorre-se uma das estradas mais bonitas da ilha, a ER101, que passa por vilas típicas, como São Jorge e Ribeira Funda, e mirantes incríveis, como o Arco de São Jorge. Na estrada, vale parar para comprar frutas locais, como a banana da Madeira, diretamente dos produtores.

Santana

O itinerário faz uma parada em Santana, onde casinhas coloridas triangulares são o cartão-postal. Embora hoje em dia haja poucas dessas construções tradicionais – já que os moradores estão modernizando suas casas – ainda é possível encontrar algumas delas e até mesmo visitar seu interior.

Ponta de São Lourenço

Antes de voltar a Funchal e concluir o roteiro, não perca a oportunidade de passar pela Ponta de São Lourenço, no extremo nordeste da Madeira, o lugar ideal para amantes da caminhada. Com opções de trilhas de até seis horas de duração e mirantes como o Ponta do Rosto, um dos mais famosos da ilha, tem paisagens perfeitas para fotografar e levar incríveis imagens como recordação da viagem.

Ilha da Madeira, em Portugal

A Ilha da Madeira é um dos destinos mais lindos de Portugal. Ali, o viajante pode apreciar diversos cenários naturais, que se estendem desde a capital Funchal até a ilhas mais afastadas. O local também é uma boa pedida para os fãs de gastronomia e esportes.