Miss está focada no próximo desafio

Marcela Ibelli

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:38



Desde outubro, Pamela Tiglia, de São Bernardo, está aprendendo a ser miss de verdade. Ela venceu o ABCD Mundo e, em junho, vai representar a região no Brasil Mundo, em Balneário Camboriú, Santa Catarina. Entre os preparativos, Pamela está cuidando, especialmente, da questão psicológica. “Estou com uma coach e uma psicóloga. Também estou bem empenhada em aprender inglês, com quatro aulas por semana”, conta.

Mas a atenção maior da miss está voltada para seu projeto social: O Que Te Faria Feliz?, com visitas a hospital e asilo, “Vamos organizar um desfile e fazer o possível para realizar sonhos”, diz Pamela, cujos vestidos a serem usados no concurso estão sendo feitos especialmente para ela. “Será uma surpresa!”

Cine acessível

Nunca é demais bater palmas para iniciativas que incentivem o acesso à cultura, ainda mais quando se trata de projetos para pessoas com deficiência. No domingo, às 11h, o Cinemark do ParkShopping São Caetano vai promover a Sessão Azul para crianças com distúrbios sensoriais e famílias. Além de ter luzes mais baixas e volume do som reduzido, não há exibição de comerciais e o público pode ficar à vontade para circular no espaço. O filme da vez será Dois Irmãos – Uma Jornada Fantástica.