Estádio Bruno Daniel será palco do rúgbi

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:38



O Estádio Bruno Daniel será palco, no dia 20, de uma modalidade diferente da usual. Acostumado a receber os jogos de futebol do Santo André, o local vai sediar partida da Super Liga Americana de Rúgbi entre Corinthians e Peñarol, do Uruguai. Apesar de ser evento internacional, a utilização do espaço na reta final da primeira fase do Paulistão não agradou o Ramalhão, que enxerga possibilidade de prejudicar o gramado. Porém, especialistas confirmam que não existe risco de danos maiores do que jogo dos próprios andreenses (leia mais abaixo).

Em janeiro, a Confederação Brasileira de Rugby realizou vistoria no Brunão, em busca de local para poder disputar a competição. Também foram observados estádios de Mogi das Cruzes, Guarulhos e São José dos Campos, mas, por conta da estrutura, a praça esportiva andreense foi a escolhida – inclusive, podem ser realizadas outras partidas no futuro.

“Santo André demonstrou bastante interesse (em receber o jogo). A gente quer, de fato, ativar a cidade (para o rúgbi)”, destacou o diretor de marketing e eventos da Confederação Brasileira de Rugby, Ítallo Marques. “E Santo André tem um time, o ABC Rugnby. Queremos aproximar clube e cidade”, emendou.

Apesar de ter sido responsável pela última reforma do gramado, entre o fim de 2019 passado e o início deste ano (extraoficialmente se fala em investimento de R$ 300 mil), o Santo André não foi consultado sobre este jogo. “Até porque, o estádio é um próprio municipal. Lamento que se esteja esquecendo que o estádio municipal de Santo André foi construído em razão da fundação do então Santo André Futebol Clube”, disse o presidente Sidney Riquetto.

Porta-voz da torcida, Ovídio Simpionatto se mostrou indignado. “No ano passado fizeram dois jogos (de futebol americano) num dia só e detonaram o gramado. O Santo André precisou, igual cigano, viajar para jogar a Copa Paulista. Este ano se gastou, o time reformou e de repente vem com essa ideia. Se fosse ainda o time da cidade, mesmo assim teria de ser local apropriado. O Corinthians tem estádio próprio, por que não faz na Fazendinha ou na Arena?”, questionou. Torcedores, inclusive, organizam protesto.

De acordo com nota da Prefeitura, o Corinthians Rugby realizará trabalho de recuperação do gramado, arcando com o tratamento pós-jogo. A administração pública ainda exaltou a possibilidade de atrair público de 4.000 pessoas ao evento, além de destacar que não haverá cobrança de ingresso, mas as entradas serão trocadas e revertidas para o Banco de Alimentos da cidade.

Especialistas negam maiores danos ao campo

Futebol e rúgbi são equivalentes no impacto e, consequentemente, ao dano causado ao gramado. Segundo especialistas, o Santo André não deve temer o jogo entre Corinthians x Peñarol pela Super Liga Americana de Rúgi.

“Os dois esportes, em termos de desgaste de gramado, são muito parecidos. Se pegar bom campo, bem construído, com drenagem boa, vai ter muito pouco impacto. A diferença principal entre futebol e rúgbi é que o segundo tem menos chute, o que, em teoria, prejudica menos o gramado. Só tem uma situação, que é o scrum, que acaba tracionando o campo e acaba tendo extração. Mas se está forte, suporta bem. Até porque não é concentrado, pode acontecer em qualquer local do campo”, explicou André Amaral, diretor de operações da World Sports, empresa que administra os gramados de Morumbi, Vila Belmiro, Arena Corinthians e outros, e que, no passado, já cuidou do Brunão. “Nesta época do ano, em até quatro dias o campo já dá boa recuperada.” O Ramalhão só terá compromisso no local dez dias depois, em 1º de abril, contra o Ituano.

“Para nós, o bom estado do gramado é tão importante quanto para o futebol. Nos preocupamos, porque precisamos dele”, disse Ítallo Marques, diretor de marketing e eventos da Confederação Brasileira de Rugby. “E é importante frisar que a chuva não é diferente quando a partida é de futebol ou de rúgbi.”