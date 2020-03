Trump anuncia suspensão de todos voos da Europa para os EUA

11/03/2020 | 23:36



O presidente americano, Donald Trump, anunciou na noite desta quarta-feira a suspensão de todas as viagens da Europa para os Estados Unidos pelos próximos 30 dias, a partir de sexta-feira, devido ao avanço do surto de coronavírus no continente europeu. A decisão, no entanto, não inclui voos do Reino Unido.

Em um pronunciamento no Salão Oval da Casa Branca, o republicano disse estar "confiante" de que seu governo "reduzirá significativamente" a ameaça do surto para os cidadãos americanos. "Vamos derrotar o coronavírus", exclamou Trump, ao dizer que os EUA estão fazendo o "maior esforço da história moderna" contra a doença, que teve origem na China.

Trump lembrou que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou o coronavírus uma pandemia, mas disse que a situação causada pela doença não é "uma crise financeira". "É algo temporário que vamos superar como nação, e como mundo", disse o líder da Casa Branca.