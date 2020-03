CPI do 1º de Maio deverá sugerir a cessão do estádio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:01



Vereadores que compõem a CPI do 1º de Maio, que apura termos de permissão do estádio ao São Bernardo FC, deverão entregar o relatório com a conclusão do inquérito semana que vem. No entanto, o relator da CPI, o vereador Ivan Silva (SD), adiantou que uma das sugestões que deverá constar no documento é a de indicar ao Executivo a cessão do estádio à iniciativa privada, com alegação de que a manutenção da arena é muito cara.

Em reunião na manhã de ontem na Câmara, o relator da CPI pediu mais uma semana para elaborar o relatório final. Ele comunicou ao presidente do bloco, Pery Cartola (PSDB), que deverá indicar modificações no documento.

Até o momento, a comissão encontrou indícios de que o time não realizou as contrapartidas exigidas para a utilização do estádio. Segundo Pery Cartola, o clube não fez nenhum tipo de manutenção no 1º de Maio e não pagou impostos sobre valores arrecadados com a venda de ingressos.

“Identificamos alguns problemas graves com relação ao clube. Mas acho que as ponderações que o Ivan (Silva) vai fazer na próxima semana são para nos deixar um pouco mais seguros, com intenção de dar uma finalidade ao estádio, para que não se torne um elefante branco”, sustentou Pery.

Procurada, a diretoria do São Bernardo FC, que assumiu em janeiro, informou em nota que não conhecia o assunto. Diz ainda que recebeu a notificação da Câmara e discutirá com o setor jurídico quais medidas tomar.