Pandemia mundial

11/03/2020 | 23:59



Enquanto o presidente brasileiro Jair Bolsonaro (sem partido) trata o assunto com sua habitual irresponsabilidade, dizendo que há “muito mais fantasia” que realidade na escalada do novo coronavírus, a OMS (Organização Mundial da Saúde) declarou ontem estado de pandemia global – o que, na prática, significa concitar os países a atuarem mais fortemente na atenção à população mais vulnerável. Além da saúde, a proliferação do micro-organismo impacta diretamente a economia, especialmente os setores produtivo e de turismo. A andreense CVC, maior operadora de viagens nacional, vive situação delicadíssima.

Em alto grau dependente de importação de matéria-prima, principalmente da China, fábricas com unidades nas sete cidades, assim como suas similares espalhadas pelo Brasil, começam a enfrentar restrições para manter os níveis de produção. Do mesmo modo, agências de viagens relatam queda de até 65% no volume de vendas de pacotes internacionais – percentual que certamente deve crescer a partir do novo posicionamento da OMS. Péssima notícia para a CVC, bastante fragilizada pelos efeitos da crise de confiança deflagrada após reconhecer “indícios de erros” nas contas dos últimos quatro exercícios.

A ameaça de recessão global por causa do coronavírus, que se acentua a cada dia, obriga os agentes políticos a acelerarem os projetos de que dispõem para evitar o derretimento das economias internas. No Brasil, é o caso de focar na realização das reformas estruturantes, como a fiscal, a administrativa e a do pacto federativo, que define os gastos públicos de cada ente da República.

O enfrentamento do cenário preocupante vai exigir bem mais do presidente que suas costumeiras piadinhas e seus descabidos e doentios ataques à imprensa. Se quiser proteger os interesses nacionais, os de sua gente e os de seus negócios, Bolsonaro terá de se aliar aos principais atores globais, dos quais a OMS é protagonista, e encarar os efeitos da expansão do coronavírus com muito mais responsabilidade. Antes que seja tarde demais.