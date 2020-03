Doenças renais internam 7 por dia na região

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:01



O autônomo Marcel Vilela, 50 anos, aguarda há dois anos por um transplante de rim. Hipertenso, o munícipe, morador de Santo André, demorou para perceber que a sua pressão estava sempre alta e há cinco anos convive com insuficiência renal crônica. “Não tinha sintomas, não tinha dor de cabeça. Passei a sentir dores nas costas, inchaços nos pés e quando procurei o médico, meus rins já estavam parando”, relatou.

Vilela é um dos 9.283 pacientes que nos últimos quatro anos precisaram de uma internação devido a doenças renais. Apenas em 2019 foram 2.703 hospitalizações, média de sete ao dia .

Complicações renais podem ser doenças primárias, mas normalmente ocorrem em decorrência do acompanhamento e tratamento inadequado da diabete e de hipertensão, como foi o caso do morador de Santo André. Para alertar sobre os riscos das doenças, comemora-se na segunda quinta-feira de março o Dia Mundial do Rim.

Urologista e integrante das Sociedades Brasileira, Europeia e Americana de Urologia, Flávio Ordones explicou que existem diversas doenças que afetam os rins, e que a relação com diabete e hipertensão faz com que possam ser evitadas a partir de uma assistência primária à saúde adequada. O especialista também afirmou que tabagismo, obesidade, alta ingestão de sódio e consumo insuficiente de água são fatores que podem representar risco aumentado de enfermidades no órgão.

Os rins exercem a função de filtrar o sangue e eliminar substâncias nocivas ao organismo, como amônia, ureia e ácido úrico. Também é responsável pelo equilíbrio dos eletrólitos (sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo, bicarbonato etc).

Sintomas como sede excessiva, mudança no volume e presença de sangue na urina, dores na região das costas podem indicar complicações renais. “Infecções urinárias febris e de repetição também podem evoluir para o que chamamos de cicatriz renal, que é quando uma área do rim é atingida pela infecção”, concluiu Ordones.