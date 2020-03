PA da Vila Luzita terá 42 leitos após reforma

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:01



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), vistoriou na manhã de ontem as obras de ampliação do atual PA (Pronto Atendimento) Vila Luzita, na Rua Calecute, 25. As intervenções dobrarão a capacidade de atendimento nos leitos da unidade, passando de cinco para dez na ala amarela, que agora também vai contemplar a pediatria, e de 12 para 22 na ala vermelha, destinada aos adultos – urgência e emergência. Ao todo, serão 42 leitos.

Previsto para ser entregue ao público até o fim do primeiro semestre, o equipamento, que integra o programa Qualisaúde – que busca reestruturar e modernizar todo o sistema de saúde municipal –, teve obras iniciadas em novembro. A medida ainda visa concretizar o credenciamento do Pronto Atendimento para UPA (Unidade de Pronto Atendimento).

Caso o projeto seja bem-sucedido, o secretário de Saúde do município, Márcio Chaves (PSD), estima que o equipamento realize, em média, de 22 mil a 25 mil atendimentos por mês. “Esta entrega vai somar às demais inaugurações já realizadas no município, como a UPA Jardim Santo André (reinaugurada em dezembro de 2018) e da UPA Perimetral (reinaugurada em abril de 2019), assim, conseguiremos redistribuir os atendimentos”, analisa.

Paulo Serra afirma que a Vila Luzita é uma das regiões mais populosas do município e a aposta é a de que, depois das intervenções, o equipamento, que conta com 2.200 metros quadrados, se tornará a maior UPA da cidade, condição que atualmente é da unidade do Bangu, localizada na Rua Avaré, 107, Vila São Pedro. “O local (UPA Bangu) também transformamos de Pronto Atendimento para UPA e o equipamento, entregue em abril de 2018, foi o primeiro do programa Qualisaúde. Hoje, ao todo, somamos 16 unidades já entregues. Agora, a futura UPA Vila Luzita somará no programa Qualisaúde, pois triplicamos o seu tamanho”, explicou o chefe do Executivo.

A unidade terá sistema informatizado, sala de classificação de risco adulto e infantil. Ao todo, o investimento das intervenções soma R$ 5 milhões em recursos municipais.

Sto.André faz acordo de economia de água

A Prefeitura de Santo André e a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) assinaram ontem acordo para implantação do Pura (Programa de Uso Racional da Água) em 401 prédios municipais, a exemplo de órgãos públicos, escolas e unidades de saúde. A medida deve reduzir em 10% o consumo do bem, além de garantir desconto de 25% do valor cobrado por metro cúbico consumido.

O programa apresenta soluções para reduzir o consumo por meio de ações como vistorias das instalações hidráulicas para localização de vazamentos, indicação de troca de equipamentos convencionais por outros economizadores e palestras educativas. Os imóveis passarão por diagnóstico para identificar pontos de abastecimento com possibilidade de redução de consumo.