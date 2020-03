População pede segurança

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



12/03/2020 | 00:01



No entorno da Rua Boa Vista, que fica na divisa dos bairros Nova Gerty e Boa Vista, em São Caetano, os moradores e comerciantes reclamam da falta de segurança. Segundo eles, mesmo com patrulhamento da GCM (Guarda Civil Municipal), os assaltos e roubos de veículos são comuns, sobretudo à noite, quando as vias mal iluminadas agravam a situação.

“Falta iluminação em diversos pontos e acaba ficando perigoso, falta policiamento”, relatou a cabeleireira em salão localizado na Rua Boa Vista Taís Navarro, 43 anos. “Tem meninas (outras profissionais do estabelecimento e clientes) que saem depois das 20h e ficam com receio de quem passa (pela rua)”, adicionou.“Tem muita viatura, mas também tem muito assalto e roubo de carros”, apontou o ajustador mecânico Milton Ceocia, 59, morador do Nova Gerty. Nascido e criado no bairro, Pedro Cardoso, 55, segurança e pintor, acredita que deveriam ser construídos postos policiais. “É uma parte de fácil acesso para os caras (criminosos) fugirem para Santo André”, explicou.

A Prefeitura de São Caetano informou que a GCM realiza rondas diuturnamente, além de intensificar o patrulhamento conforme planejamento operacional estratégico em conjunto com as polícias Civil e Militar. A administração destacou que há base comunitária de segurança instalada no bairro Boa Vista. Em relação à iluminação, a nota garantiu que a cidade mantém programa de troca do sistema atual por lâmpadas de LED.

Já a SSP (Secretaria da Segurança Pública) afirma que as ações de policiamento, realizadas pela 3ª Cia do 6º BPM/M, são baseadas na análise dos índices criminais da região e nas denúncias de moradores, portanto, o registro de BO (Boletim de Ocorrência) é essencial.

A EE Professor Alfredo Burkart, no Nova Gerty, recebe a primeira edição do ano do Diário do Grande ABC nos Bairros, sábado, das 9h às 15h. O evento levará serviços de saúde, como aferição de pressão arterial e exame oftalmológico; beleza, a exemplo de corte de cabelo e higienização facial, e a Carreta da Saúde. Para as crianças, serão diversas atividades, tais como oficina de skate e a Oficina Diarinho.