Athletico-PR é derrotado pelo Colo-Colo, no Chile, e Grupo C fica embolado

11/03/2020 | 21:37



O Athletico-PR conheceu sua primeira derrota na Copa Libertadores. O time brasileiro visitou, nesta quarta-feira à noite, o Colo-Colo, no Estádio Nacional de Santiago, no Chile, e foi derrotado por 1 a 0, pela segunda rodada do Grupo C.

Com o resultado, o grupo ficou completamente embolado, com todos os quatro times empatados com uma vitória e uma derrota cada. Com um gol de saldo, o Jorge Wilstermann, da Bolívia, é o líder, enquanto Athletico e Peñarol, do Uruguai, dividem a segunda colocação com saldo zero.

O Colo-Colo começou pressionando e já abriu o placar logo aos dez minutos de jogo. Bolados cruzou da direita e Mouche apareceu livre para completar de cabeça.

Após o susto, o Athletico tentou responder ainda antes do intervalo, mas tinha dificuldade para se infiltrar na defesa adversária. Na melhor chance do time brasileiro, Carlos Eduardo cruzou rasteiro e o centroavante Bissoli completou de primeira e a bola passou raspando a trave.

Na segunda etapa, Carlos Alberto seguia sendo o jogador mais perigoso do Athletico, mas ele parecia tentar resolver sozinho, abusando de dribles curtos para cima da defesa chilena.

Nos minutos finais, o Colo-Colo se fechou para segurar o resultado e o Athletico passou a pressionar. Nikão e Léo Cittadini chegaram a ter boas oportunidades para finalizar de frente para o gol, mas chutaram para fora e não conseguiram evitar a derrota da equipe brasileira.

CONFUSÃO NO FIM - Quando o jogo já tinha terminado, o goleiro Jandrei deu um bico na bola e quase acertou o árbitro, que prontamente mostrou cartão vermelho para o goleiro brasileiro. Assim, o time paranaense já tem um desfalque confirmado para a próxima partida.

A terceira rodada do Grupo C da Libertadores será disputada na próxima terça-feira. O Colo-Colo recebe o Peñarol em mais uma partida no Estádio Monumental de Santiago, enquanto o Athletico vai ao Estádio Félix Capriles, em Cochabamba, na Bolívia, encarar o Jorge Wilstermann.

FICHA TÉCNICA

COLO-COLO 1 X 0 ATHLETICO-PR

COLO-COLO - Cortés; Opazo, Felipe Campos, Insaurralde e Suazo; Fuentes, Carmona, Bolados (Véjar) e Leo Valencia; Mouche (Parraguez) e Blandi (Alarcón). Técnico: Gualberto Jara.

ATHLETICO-PR - Jandrei; Adriano (Vitinho), Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Marquinhos Gabriel), Léo Cittadini e Nikão; Carlos Eduardo (Jajá) e Bissoli. Técnico: Dorival Júnior.

GOL - Mouche, aos 10 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO - Nicolas Gallo (Colômbia).

CARTÕES AMARELOS - Opazo e Felipe Campos (Colo-Colo); Márcio Azevedo e Carlos Eduardo (Athletico-PR).

CARTÃO VERMELHO - Jandrei (Athletico-PR).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Nacional de Santiago, no Chile.