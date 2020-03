Fluminense joga mal e perde do Figueirense em Florianópolis pela Copa do Brasil

11/03/2020 | 21:34



O Fluminense não fez uma boa partida nesta quarta-feira e foi derrotado pelo Figueirense por 1 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Alemão, aos 37 minutos do segundo tempo, fez o único gol do jogo.

Os dois times se enfrentam na próxima quinta-feira, às 21h30, no Maracanã, e o Figueirense joga por uma empate para avançar. O Fluminense precisa ganhar por pelo menos dois de diferença para se classificar sem necessitar da disputa de pênaltis.

A partida começou com o Fluminense tendo mais posse de bola e o Figueirense apostando no contra-ataque. Não à toa, dois jogadores dos visitantes receberam o cartão amarelo antes dos 15 minutos por contar jogadas dos anfitriões.

Os dois times não conseguiam chegar. Tanto que o primeiro lance de perigo aconteceu apenas aos 26 minutos. Marquinho arriscou de fora da área e assustou Muriel. A partida seguiu sem graça até os acréscimos.

Aos 46 minutos, Marcos Paulo aproveitou cruzamento e cabeceou para grande defesa de Sidão. Na sequência, Nenê arriscou de longa distância e o goleiro do Figueirense segurou firme.

Com receio de ter Gilberto expulso, o técnico Odair Hellmann voltou com Igor Julião na lateral. Logo aos quatro minutos do segundo tempo, Nenê cruzou e Marcos Paulo, livre de marcação, bateu fraco nas mãos de Sidão.

O Figueirense chegou bem aos 19 minutos. Patrick arriscou de fora da área e Muriel espalmou. No rebote, Diego Gonçalves parou no goleiro do Fluminense. Os visitantes encontravam dificuldades para sair de marcação pressão. Quando conseguiu, Nenê viu Sidão adiantado e bateu colocado. A bola passou perto do gol.

Melhor em campo, o Figueirense abriu o placar aos 37. Everton cruzou e Alemão subiu mais que todo mundo para estufar as redes. Logo depois, Fernando Pacheco cruzou, a bola passou por Evanilson e sobrou para Nenê, mandar por cima. O Fluminense tentou o empate até o final, mas não conseguiu passar pela forte marcação alvinegra.

FICHA TÉCNICA

FIGUEIRENSE 1 X 0 FLUMINENSE

FIGUEIRENSE - Sidão; Lucas, Alemão, Pereira e Brunetti; Arouca (Everton), Patrick, Elyeser (Paulo Ricardo) e Marquinho (Everton Santos); Diego Gonçalves e Pedro Lucas. Técnico: Márcio Coelho.

FLUMINENSE - Muriel; Gilberto (Igor Julião), Nino, Matheus Ferraz e Egídio; Hudson, Yago Felipe e Nenê; Wellington Silva (Ganso), Marcos Paulo (Fernando Pacheco) e Evanilson. Técnico: Odair Hellmann.

GOL - Alemão, aos 37 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Vinícius Gonçalves Dias Araújo (SP)

CARTÕES AMARELOS - Patrik e Elyeser (Figueirense); Wellington Silva, Marcos Paulo, Egídio, Hudson e Gilberto (Fluminense).

RENDA - R$ 229.372,00

PÚBLICO - 8.901 total

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC).