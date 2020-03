Do Dgabc.com.br



11/03/2020 | 19:59



Um sistema de alta pressão mantém as condições de tempo estáveis na região do Grande ABC nesta quinta-feira (12). O predomínio será de céu parcialmente nublado e sem ocorrência de chuva. As temperaturas máximas seguem estáveis, próximas de 30°C, com mínimas previstas de 22ºC. A umidade relativa do ar poderá chegar a valores próximos de 40% em alguns pontos no período da tarde.