Luxemburgo deve escalar time alternativo do Palmeiras contra a Inter de Limeira

11/03/2020 | 19:53



O técnico Vanderlei Luxemburgo não poderá contar com o zagueiro Gustavo Gómez contra a Inter de Limeira, no sábado, às 16h30, em jogo válido pela 10.ª rodada do Campeonato Paulista. Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, o jogador não deverá ser o único desfalque da equipe.

Luxemburgo deverá escalar uma equipe alternativa em Limeira para dar prioridade ao confronto com o Bolívar, quarta-feira, em La Paz, na Bolívia, pela terceira rodada do Grupo B da Copa Libertadores. No dia 22, haverá o clássico contra o Corinthians, em Itaquera.

A delegação viaja no sábado, logo após o compromisso pela competição estadual. Patrick de Paula, Zé Rafael e Vitor Hugo, que entraram durante a vitória sobre o Guaraní, por 3 a 1, quarta-feira à noite, no Allianz Parque, têm chances de entrar na equipe titular no sábado.

O Palmeiras é o vice-líder do Grupo B do Paulista, com 18 pontos, um a menos que o Santo André. O Novorizontino soma 15 e também briga por um lugar nas quartas de final.

Nesta quinta-feira, apenas os reservas foram a campo, onde foram orientados por Luxemburgo em um treino técnico. Os titulares fizeram apenas um trabalho regenerativo. Todo o grupo treina nesta manhã de quinta-feira, às 10 horas, com atividade aberta para a imprensa.