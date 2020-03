Daniel Radcliffe nega que esteja com coronavírus e criadores da fake news brincam: Ele é famoso, mas não o bastante

11/03/2020 | 19:11



Daniel Radcliffe foi alvo de uma notícia falsa em relação ao coronavírus! Uma página do Twitter que imita o portal de notícias BBC publicou um tweet dizendo que ele havia contraído a doença.

O post original dizia: Urgente: Daniel Radcliffe testa positivo para coronavírus. O ator é a primeira pessoa famosa confirmada publicamente.

Os representantes do intérprete de Harry Potter, no entanto, informaram para o site Insider que a notícia era falsa e que o ator não estava doente. Procurados pelo Buzzfeed News, os criadores do perfil de notícias fake disseram que fazem posts como esse nas redes sociais desde 2016, e um deles revelou o motivo pelo qual Daniel ter sido escolhido para a piada: - Nós precisávamos de alguém que fosse famoso, mas não famoso o bastante para ser inacreditável. Pesado, hein?