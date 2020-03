Conheça os participantes de The Circle Brasil!

11/03/2020 | 18:10



Já pensou em participar de um reality show em que você só pode conversar com os outros participantes através de uma rede social? Já imaginou ser avaliado por sua aparência e por suas atitudes nas redes? Pois é, parece até vida real, ou, até memso, uma versão virtual do Big Brother, não é? Mas esse é o objetivo do The Circle Brasil, que estreou nessa quarta-feira, dia 11, na Netflix.

Apresentado por Giovanna Ewbank, a versão brasileira é a terceira do reality, que já teve uma edição americana e outra inglesa. Os participantes do reality podem criar perfis falsos ou usar informações reais sobre si mesmos para conquistar a lealdade de outros integrantes. O mais popular entre eles vence e leva o prêmio de 300 mil reais. Conheça, agora, todos que estão no elenco de The Circle Brasil:

Gabriel Morais é um dos apresentadores do canal Pipocando Games, no YouTube, que fala sobre jogos de videogame. Conhecido como Gaybol, o rapaz tem 43,2 mil seguidores no Instagram e segundo a bio de sua rede social a parada é tomar um sorvete e dar uma boa risada. Nas redes, Gabriel subiu a hashtag #TeamGaybol para o programa.

Marina Gregory é carioca e tem quase 5 mil seguidores no Instagram. Na rede, Mariana mostra que adora viajar e em seus destaques estão suas viagens pelos Estados Unidos e por Londres. Marina subiu a hashtag #TeamMarina e convidou via Instagram que todos seus seguidores assistissem ao reality.

Raphael Dumaresq é do Rio Grande do Norte e é produtor cultura, DJ, performer e colunista. O produtor tem mais de 6 mil seguidores no Instagram e nela se autointitula como subcelebridade. Assim como os outros participantes, ele aposta em #TeamDumaresq.

Ana Carla é a quarta participante do reality e é conhecida como Miss Paraíba 2018. A morena de olhos azuis também é modelo e DJ. Ana tem 34,4 mil seguidores no Instagram, que já aderiram à #TeamAnaCarla nos cometários de suas fotos.

Loma Lisboa é produtora e tem mais de 2 mil seguidores no Instagram e se intitula como não influenciadora.

João Akel tem 16 mil seguidores no Instagram e se denomina como futuro marido da Anitta.

Lorayne tem, no Instagram, 11 mil seguidores e compartilha nele seus treinos da academia, recebidinhos, divulga parcerias e posta várias fotos com seu namorado Irineu.

JP Gadelha é bombeiro militar da Bahia e tem 623 mil seguidores no Instagram.

Rob Vulcan é o nono e último participante da rodada. Rob é YouTuber do canal Vulcan Cutelaria, influencer, apresentador e cuteleiro - ele produz facas artesanais - e em seus vídeos no YouTube mostra a qualidade de seus produtos.

Em um vídeo publicado no canal de Giovanna Ewbank na última terça-feira, dia 10, a atriz falou mais sobre o reality. Gio mostrou os bastidores das gravações e seu camarim. Disse, também, que o programa promete acontecimentos chocantes e garantiu que já no primeiro episódio rola um estresse entre os participantes.