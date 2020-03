Mulher que teve caso com Marcelo Adnet diz ter sido ameaçada por esposa dele; humorista fala pela primeira vez sobre suposta traição: Estávamos separados

11/03/2020 | 18:10



A atriz Analu Bastos revelou recentemente que teve um caso com Marcelo Adnet, quando o humorista estava, supostamente, passando por uma separação com sua atual esposa, Patricia Cardoso. Agora, por meio do Instagram, Analu revelou que sofreu ameaças de Patricia.

Em um texto, ela começa dizendo o seguinte:

O mínimo que devo fazer é dar uma humilde explicação para os meus seguidores, toda a galera que me acompanha. Ainda há pessoas me questionando, verdades ou não... Meus seguiflores, tudo que está escrito em todas as matérias da mídia brasileira é pura verdade, só esqueceram de acrescentar o fato que a mulher dele me ameaçou, mas tudo bem, isso já estou resolvendo, tenho os prints e outras provas necessárias.

Ela continua:

Mas de resto, tudo certo! Tô ótima, juro! E sim, podem jogar biscoitos! Eu amo todos vocês que acreditam em mim e me acompanham (Os que não acreditam e não criticam, também posso amar e sermos amigos). Agora vou continuar meus trabalhos por aqui. Muitas coisas boas estão por vir. Fofocas acontecem! Não me importo, faz parte da vida! E não estou aqui para agradar todos, que bom, né?!

Analu ainda respondeu a perguntas de seus seguidores por meio do Stories e acabou contando mais detalhes sobre o caso com Adnet:

- Há muito tempo eles [Adnet e Patricia] estão mal, em crise. Eu não entendo essas crises.

Por fim, falou sobre os julgamentos que estava recebendo:

- Nessa vida ninguém tem culpa, cara. Vamos viver, vamos amar. Chega, vamos rir. Tem fofoca? Tem. Vamos rir, não vamos julgar.

Quem também falou sobre o assunto foi Adnet. Por meio do Twitter ele rebateu uma seguidora e afirmou:

Não traí. Nós estávamos separados. Ela também ficou com outras pessoas. Ponto.

Um fã quis saber por que Adnet estava respondendo sobre o assunto e ele disse:

Porque mentem e vão mentindo até isso virar uma verdade. Não gosto de falar de vida pessoal e já deixei passar um monte de coisa que hoje é tida como verdade. Quem sabe da minha vida sou eu.

Já para outro seguidor, ele também disse o seguinte:

Não traí. Estava solteiro. Minha esposa também ficou com outra pessoa. E essa pessoa também divulgou tudo.