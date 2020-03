50 drag queens incríveis para seguir no Instagram

Marcella Blass

Do 33Giga



11/03/2020 | 16:48



A arte drag é mundialmente conhecida, e já deu asas a muitos personagens icônicos ao redor do globo. O conceito tem ganhado cada vez mais força, abrindo porta para – em sua maioria – homens criarem personagens super produzidas, enaltecendo a figura feminina.

Atualmente, há uma série de iniciativas, movimentos e artistas dando voz a esse movimento que ainda é cercado por muita dúvida e generalização. No Brasil, Silvetty Montilla (@silvettymontilla) é inspiração para as drags da nova geração. Lá fora, RuPaul (@rupaulofficial) – por trás da competição RuPaul’s Drag Race – ajudou a popularizar essa arte no mundo todo.

Além de instigar criatividade e expressão, ficar de olho nos trabalhos desses e outros artistas é uma baita inspiração para quem quer aprender um pouco mais sobre moda, estilo e técnicas (avançadíssimas) de maquiagem. Por isso, o 33Giga fez uma lista com 50 drag queens que vale a pena você seguir no Instagram.



































































































