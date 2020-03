‘Disforia’ explora traumas e tormentos da mente humana

Miriam Gimenes



11/03/2020 | 23:31



Dário (Rafael Sieg) é um psicólogo infantil. E, ao ter o contato com uma pequena paciente, a Sofia (Isabella Lima), ele passa a ter sensações perturbadoras. Este é o enredo de Disforia, filme de terror psicológico que estreia hoje nos cinemas (veja as salas na página 3). Trata-se do primeiro longa do diretor Lucas Cassales, nome promissor do cinema gaúcho – foi premiado no Festival de Gramado de 2015 com O Corpo nas categorias de melhor fotografia, roteiro, direção e melhor curta.

Ao longo do tratamento com a menina, Dário acaba despertando lembranças que estavam guardadas no passado, trazendo à tona traumas e sensações de agonia e aflição, além de questões como a paternidade, o sofrimento e a dor. Atormentado, ele precisa encarar o passado e o mistério envolvendo a família de Sofia. É um filme de tirar o fôlego, literalmente.