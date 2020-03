Matheus Moreira

Especial para o Dgabc.com.br



11/03/2020 | 16:01



Equipes do 6º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do Grande ABC prendeu um dos líderes do PCC (Primeiro Comando da Capital) e mais duas pessoas durante patrulhamento em Diadema. Ação aconteceu na noite de terça-feira (10), no bairro Casa Grande. Durante a abordagem, foram encontrados e apreendidos pouco mais de 1,5 quilos de cocaína e aproximadamente 100 gramas de crack.

Segundo o Baep, um dos indivíduos era procurado da Justiça e o outro integrante do PCC, sendo um dos líderes da facção na região. Os criminosos foram encaminhados ao 3° DP ( Campanário) de Diadema, e permaneceram presos por trafico de drogas e associação ao trafico.