11/03/2020 | 15:33



O número de casos confirmados do novo coronavírus no País subiu de 34 para 37, segundo dados atualizados na Plataforma Integrada de Vigilância em Saúde (IVIS) do Ministério da Saúde nesta quarta-feira, 11. O número de casos suspeitos caiu de 893 para 876.

Os Estados com mais pacientes diagnosticados com o coronavírus: São Paulo (19), Rio de Janeiro (10), Bahia (2), Rio Grande do Sul (2), Minas Gerais (1), Espírito Santo (1), Distrito Federal (1), Alagoas (1).

Ainda segundo dados da Plataforma IVIS, já foram descartados outros 880 casos do novo coronavírus no País.