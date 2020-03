Harvey Weinstein é condenado a 23 anos de prisão; Ben Affleck aparece em lista de pessoas que poderiam dedurar produtor

11/03/2020 | 15:10



A decisão finalmente saiu: Harvey Weinstein, produtor de cinema do alto escalão de Hollywood, acusado de má conduta sexual a estupro, por dezenas de mulheres diferentes, foi na quarta-feira, dia 11, condenado a 23 anos de cadeia, segundo o The New York Times - em sentença proferida em um tribunal em Manhattan. A condenação ocorreu dia 24 de fevereiro.

Weinstein foi condenado por estupro de uma mulher e abuso sexual de outra. Aos 67 anos de idade, é possível que ele passe o resto da vida na prisão - e, no tribunal, ainda segundo a publicação, ele declarou:

Podemos ter verdades diferentes, mas sinto remorso por todas vocês e por todos os homens passando por essa crise. Realmente sinto remorso por essa situação. Sinto fundo no meu coração. Estou realmente tentando ser uma pessoa melhor.

Foram as dezenas de acusações contra Weinstein que colocaram em curso o movimento MeToo, no final de 2017.

Outro famoso envolvido?

Enquanto isso, a Variety, que teve acesso a documentos do caso, afirma que Ben Affleck estava em uma lista de pessoas que poderiam dedurar as atitudes de Harvey. O produtor teria feito a lista com medo do que os listados poderiam dizer a jornalistas sobre sua conduta.

Annabella Sciorra, que testemunhou dizendo que foi estuprada por Harvey, estava na lista também, assim como outras acusadoras, incluindo Rose McGowan, Zelda Perkins, Lysette Anthony e Rowena Chiu, e ex-colegas de trabalho dele.