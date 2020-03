Príncipe Harry cai em trote de russos e faz comentário inédito sobre saída da Família Real

11/03/2020 | 15:10



Nem o mais alto escalão da realeza está imune a pegadinhas. Segundo o jornal britânico The Sun, os youtubers russos Vladimir Kuznetsov e Alexey Stolyarov, também conhecidos como Vovan e Lexus, têm pregado peças em personalidades famosas há anos, entre elas Elton John e o ator Joaquin Phoenix, mas o alvo da vez foi o príncipe Harry.

O Duque de Sussex atendeu ao telefone na véspera do Ano Novo achando que estava falando com a ativista sueca Greta Thunberg e seu pai, Svante. Durante a conversa, ele se abriu sobre temas como a decisão dele e de Meghan Markle de renunciar à família real - apesar de a notícia só ter vindo à toa no dia 9 de janeiro -, a crise climática e as atitudes de Donald Trump frente a isso.

O Palácio de Buckingham ainda não se pronunciou sobre o fato, não confirmando se era realmente Harry quem atendeu a ligação.

A transcrição da conversa foi divulgada pelo veículo. Sobre a desistência dos deveres reais, o príncipe supostamente disse:

- Essa decisão certamente não foi fácil, mas foi a decisão certa para nossa família e para proteger meu filho.

O moço também teria acrescentado que ele preferiu colocar sua família em primeiro lugar, e isso traria a identificação de muitas pessoas ao redor do mundo.

Em outro momento, o pai de Archie Harrison possivelmente falou o que pensava sobre a política dos EUA em relação ao aquecimento global:

- Acho que o simples fato de Donald Trump estar pressionando tanto a indústria do carvão nos Estados Unidos mostra que ele tem sangue nas mãos.

Ainda elogiou a postura de Greta:

- As pessoas precisam acordar e a única maneira de despertá-las é, eu acho, fazendo coisas extremas.