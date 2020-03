Hotel Vila Inglesa tem programação especial para a Páscoa

Redação

11/03/2020 | 13:18



Para quem deseja aproveitar o feriado de Páscoa num lugar tranquilo, o Hotel Vila Inglesa, em Campos do Jordão (SP), é uma ótima opção. O local, que combina natureza, entretenimento, alta gastronomia, conforto e uma arquitetura inspiradora, oferece pacotes especiais entre 9 e 12 de abril.

Durante esses três dias, os turistas podem desfrutar de deliciosas refeições preparadas nos restaurantes ou no bar do Vila Inglesa. Além disso, os visitantes contam com uma série de mordomias, como caminhadas, massagem e um canto com redes e cadeiras para descansar. Os pequenos também terão um feriado cheio de emoção, com passeios a cavalo, arvorismo ou brincadeiras com os monitores.

No período noturno, é possível apreciar fondues e drinques no Bar da Torre. Para quem prefere um ambiente mais intimista, o Moya oferece um sistema a la carte com opções para todos os gostos. Já no restaurante principal, os turistas contam com sistema de buffet e cozinha show, com grelhados e massas. À noite, as crianças também aproveitam mais um pouco com brincadeiras e marshmallows assados.

As diárias para o feriado custam a partir de R$ 1.636 por apartamento duplo, incluindo pensão completa, sendo exigida uma estada mínima de três noites.

Melhores passeios em Campos do Jordão

Além da infraestrutura do hotel, os visitantes podem aproveitar a ida a Campos do Jordão para conhecer mais a a cidade. Confira na galeria, alguns dos passeios para fazer pela cidade serrana.