Worms é um game clássico em que o jogador deve controlar um time de minhoquinhas e utilizar diferentes armas para eliminar os adversários. Tudo isso com um toque cômico por trás. Lançado em 1995, o título ganhará uma nova versão em 2020 para celebrar o aniversário de 25 anos da franquia.

O anúncio foi feito via Twitter pela Team17, produtora do game. Um vídeo de poucos segundo mostrou a trajetória da franquia até chegar na revelação do título. Sem data de lançamento, a única pista que a empresa deu é de que terão “novos worms e novas formas de jogar”.

Para saber as últimas novidades do jogo, vale seguir as redes sociais da Team17 (Twitter, Instagram e Facebook) e do próprio Worms (Twitter e Facebook).

Assista ao anúncio pelo Twitter:

Grab your Bazooka and jump on your Sheep, the Worms are back in 2020 like you’ve never seen them before.

New Worms, new ways to play.

Watch this space – @WormsTeam17 pic.twitter.com/pztFbFgdVs

— Team17 (@Team17Ltd) March 9, 2020