Charlie Sheen nega que teria estuprado ex-astro mirim nos anos 80: Alegações doentes e distorcidas

11/03/2020 | 13:10



Corey Feldman, ex-astro mirim, mais conhecido por ter atuado em filmes como Os Goonies e Conta Comigo, fez um documentário chamado Minha Verdade: O Estupro de Dois Coreys para falar sobre os abusos que sofreu na infância. Além disso, acusou Charlie Sheen de ter estuprado o seu amigo, Corey Haim.

Agora, segundo informações do Metro, o ex-astro de Two and a Half Men se pronunciou sobre o assunto. Por meio de um comunicado, ele disse o seguinte:

Essas alegações doentes, distorcidas e estranhas nunca ocorreram. Ponto final. Peço a todos que considerem a fonte e leiam o que sua mãe Judy Haim tem a dizer.

Judy , por sua vez, disse:

Eu sinto que essa é uma grande acusação sem nenhuma prova e sem o meu filho estar aqui para se defender. Eu fico firme e digo que Charlie NÃO fez isso. Isso, é claro, nunca aconteceu. Infelizmente, Feldman perdeu a cabeça e o pior é que ele acha que essa é uma ótima maneira de comemorar os dez anos da morte do meu filho.

Corey Haim morreu em 2010 aos 38 anos de idade. No documentário, Feldman alega que Haim sofreu abuso de Sheen em um set de filmagens em 1986. Na época, Sheen tinha 19 anos de idade, enquanto Haim tinha 13 anos.

A primeira vez que essas acusações surgiram foi em 2017. Na época, Sheen negou absolutamente essas alegações de estupro e instaurou processos legais por difamação pelo o que ele disse serem mentiras doentes e distorcidas.