Após eliminação do BBB20, Victor Hugo comenta romance de Gabi Martins com Guilherme: - Ela nem gosta dele

11/03/2020 | 13:10



Eliminado com 85,22% dos votos após um paredão com Babu e Manu Gavassi, Victor Hugo abriu o jogo sobre a vida no BBB20. Durante conversa com a apresentadora Ana Clara nos bastidores da Rede Globo, o psicólogo começou dizendo que não havia entendido o motivo de sua eliminação:

- Teve algum momento que eu fui favorito?.

Victor Hugo causou muitas controvérsias no reality, principalmente em relação às amizades e paixões na casa. Ao longo do programa, o psicólogo se aproximou muito de Guilherme, que engatou um romance com Gabi Martins. Sobre o sentimento que sentia pelo modelo, ele declarou:

- Eu já tive crushes homens, mas nunca tinha me apaixonado por alguém. Eu me apaixonei mesmo. Teve um momento que falei: Dane-se. O que eu quiser, eu faço. Mas, claro, com todo respeito do mundo.

Nas redes sociais, Victor Hugo, Guilherme e Gabi deram o que falar. Ainda que os três não tivessem, de fato, se relacionado, papos sobre um suposto trisal surgiram e ele aproveitou a conversa para falar sobre a postura de Gabi durante o relacionamento com o modelo.

- Pessoalmente, adoro a Gabi. No jogo, completamente perdida. Acho que ela nem gosta do Guilherme. Ele sentia muito mais por ela do que ela por ele. A autoestima dela ficou muito balançada lá dentro. Eu perguntava uma coisa, ela respondia outra. Não consegue se comprometer.

O psicólogo também falou sobre outros brothers da casa, afirmando considerar Thelma como uma das participantes sem chances de vencer o programa.

- Planta. Não faz nada. Uma das pessoas que mais me incomodava na casa era a Thelma. Eu não a via fazer nada na casa, não conversava sobre nada. Diria: Desiste, você não tem chance. A sensação que eu tenho é que ela está esperando a hora dela.

De quebra, o nome de Gizelly também surgiu na conversa. A relação dos dois ficou bem estremecida depois de uma briga durante a última festa do BBB20, e Victor Hugo não segurou os adjetivos negativos ao falar da advogada.

- Falsa, falsa, falsa. Eu percebi que ela tinha muita baixa autoestima. Mas, a partir do momento em que ela começou a se engradecer e achar que estava protegida com o triozinho, começou a se perder. E aí ela começou a mudar comigo e com as outras pessoas que eram mais próximas.

Além disso, ele avaliou as estratégias que adotou na casa e comentou as alianças que fez durante os dias no confinamento.

- Meu posicionamento no jogo foi muito solitário. Não ter conseguido fazer grandes alianças pode ter dificultado. Não tinha ninguém. Existem coisas que a gente pensa lá dentro, mas não fala. Sempre achei que a Manu é muito favorita. A maneira como ela lida com as coisas, é muito descompromissada, é entretenimento puro.

No fim, o psicólogo fez um balanço sobre os próximos passos do reality. Sobre o próximo a sair, Victor Hugo afirmou que vai ser Pyong. A personagem da casa é Gizelly e quem deve ganhar é a Ivy ou Felipe Prior. Será?

Já nesta quarta-feira, dia 11, Victor Hugo marcou presença no Mais Você para conversar com Ana Maria Braga e Louro José! De primeira, o momento foi marcado por uma brincadeira do papagaio, que disse começou a palestrinha quando o psicólogo começou a falar. Além disso, ele voltou a falar sobre a relação com Guilherme na casa:

- Eu sempre me relacionei mais com mulheres. Nunca me apaixonei por homens, foi a primeira vez que isso aconteceu. Acho que ele é uma pessoa incrível. Aí eu me permiti. Sei que isso poderia ser um risco, mas foi a experiência. [...] Se me julgarem, tudo bem, porque é sincero. Só pelo fato de estar perto dele, eu já ficava feliz, acrescentou, dizendo que não esperava uma relação amorosa com ele.

Ainda assim, ele admitiu que o que sentiu por Guilherme foi amor.

- Tenho certeza de que seremos grandes amigos aqui fora, e nada mais do que isso.