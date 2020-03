Mark Wahlberg adota dieta vegetariana para 'desinflamar' o corpo

11/03/2020 | 12:39



O ator Mark Wahlberg adotou uma dieta vegetariana na penúltima semana de fevereiro deste ano e, após quase um mês, já vem sentindo os efeitos positivos no corpo. Em entrevista à revista Men's Health, publicada no último domingo, 8, ele conta que precisou ter refeições hipercalóricas à base de proteína animal para atuar no filme da Netflix Spenser Confidential, lançado na última sexta, 6.

"Eu estava comendo oito refeições por dia, (com) bife, frango, carne de porco e um pedaço de peixe. Agora estou comendo produtos à base de plantas, há cerca de três semanas, e estou me sentindo muito bem", afirma.

Segundo Mark Wahlberg, ter abandonado o consumo de carne fez com que fosse reduzida a inflamação do seu corpo em geral - e ele não está mais tendo dificuldades para se recuperar dos seus intensos treinos às 4h da manhã.

O ator revelou também que "normalmente" nunca jejua e mostrou, recentemente, seu café da manhã composto por suco verde, panquecas veganas, uma fatia de pão integral e manteiga de amêndoa.