A CVC adiou para 31 de março, após o fechamento do mercado, a divulgação de resultados do quarto trimestre e de 2019. Com isso, a teleconferência será realizada no dia 1º de abril, às 14h30 (horário de Brasília).

O anúncio dos resultados era aguardado para a quinta-feira, 12, após o fechamento do mercado, e a teleconferência seria realizada no dia 13.

No início de março, a operadora e agência de viagens anunciou ter constatado indícios de erros em seu balanço de 2019, com impacto potencial de R$ 250 milhões.

Para apurar possíveis irregularidades, a companhia determinou a realização de uma análise independente, que será conduzida pelo Comitê de Auditoria.