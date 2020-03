No BBB20, Thelma sai em defesa de Babu após reclamações de sisters sobre o resultado do paredão

11/03/2020 | 11:10



A madrugada pós-eliminação de Victor Hugo na noite da última terça-feira, dia 10, rendeu no BBB20! Em clima de paz, sem intrigas e tensão, os brothers conversaram bastante, rolou especulações sobre o jogo e até choradeira. Babu, que se salvou novamente da berlinda, se emocionou pelo resultado da votação e, sozinho, agradeceu: - Meus filhos, meus amigos... Eu sei que você estão aí. Muito obrigado. A luta continua, viu? Vamos mudar essa realidade, família. Vamos mudar. Muito obrigado por todo mundo que tenha se sacrificado para eu ficar aqui. Eu não vou esquecer disso.

Mas, enquanto Babu chorava, teve papo sobre o resultado do paredão - inclusive algumas reclamações. Ainda que o comportamento de Victor Hugo tenha sido questionado por muitos brothers, Ivy afirmou que preferia a eliminação do ator. Manu, por sua vez, afirmou estar feliz pela eliminação. Já Thelma, que estava na roda, saiu em defesa de Babu, afirmando: - Eu acho que, por mais que vocês tenham problema de convivência com o Babu, teve coisa muito pior nesses últimos dias. Só a convivência não pesa nesse momento. Teve coisa muito pior.

Quem também falou sobre Babu foi Rafa, dizendo que para ela o ator tem muito princípio e ética: - A gente está falando de personalidade. E aí tem um peso do caráter, de princípios, valores e ética. E aqui tem o peso de personalidade. Até que ponto a gente está dando mais atenção para o problema de personalidade das pessoas do que o problema de ética?. Talvez o jogo esteja virando, hein?

E é claro que a madrugada também contou com muitas especulações sobre a próxima berlinda. Pyong conversou com as sisters sobre seu pensamento para a sequência do jogo: - Semana que vem, dependendo de como for a liderança, acho que o Felipe sai. Não acho que o público vê como: Estão perseguindo ele, coitadinho. Coitadinho, com as coisas que ele falou, com as atitudes que ele teve?

Além disso, Rafa também questionou Thelma sobre seu voto no próximo paredão: - Você votaria na Mari? Se fosse líder?. A médica disse que a baiana seria uma de suas opções, mas na lista também estão Flayslane e Felipe. Já no fim, quando a galera estava prestes a dormir, outras sisters conversaram sobre os rumos do jogo. Após Gizelly declarar que precisa pegar a imunidade, Ivy perguntou se ela colocaria Babu no paredão. Sem pensar duas vezes, a advogado disse: - Sem dó e nem piedade. Ele quer a minha cabeça. Antes a dele que a minha. Vish!