'BBB 20': Victor Hugo é o 7º eliminado e disse que se sentiu rejeitado no reality

11/03/2020 | 10:57



Victor Hugo foi o sétimo eliminado do "Big Brother Brasil 20". Com 85,22% dos votos, o psicólogo saiu da casa e não conseguiu vencer Manu Gavassi e Babu. Durante o programa, Victor declarou que é assexual e confessou que estava interessado em Guilherme, que teve um namoro com Gabi e foi eliminado do BBB 20 na semana passada.

Nesta quarta-feira, 11, ele participou do café da manhã com Ana Maria Braga, no "Mais Você". A apresentadora mostrou alguns trechos do reality em que Victor aparecia falando muito com os companheiros da casa, o que foi batizado de "Palestrinha".

"Eu achava que uma qualidade minha, que é falar bastante, seria uma coisa positiva. Depois, percebi que esse termo "Palestrinha" era pejorativo, ou seja, era ruim", desabafou.

Diferente de outros participantes do reality que dizem que tentaram manter a personalidade dentro da casa, Victor Hugo confessou: "Eu não consegui ser eu mesmo dentro da casa. Eu sou simpático aqui fora e, quando eu era simpático lá dentro, as pessoas apontavam e diziam: 'Falso'. Então, não conseguir ser lá dentro o que seu aqui fora", afirmou.

Victor Hugo também declarou que se sentiu rejeitado no reality pelos companheiros de programa. "Eu acho que foi num bom momento (a saída dele), porque eu já estava apresentando alguns sintomas psicológicos, assim... todo o dia quando eu acordava, eu pensava: 'Victor, fica calmo, isso aqui é só um jogo'. Tive que ir conversar com a psicóloga algumas vezes", admitiu.