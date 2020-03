Saia justa! Victor Hugo, do BBB20, participa do Mais Você e Louro José cutuca: - Começou a palestrinha

11/03/2020 | 10:11



Como de costume, Victor Hugo, que foi eliminado do BBB20 na noite da última terça-feira, dia 10, participou de um café da manhã com Ana Maria Braga no Mais Você na manhã desta quarta-feira, dia 11, para falar sobre o jogo. E o clima ficou tenso entre ele e Louro José, que acabou dando uma cutucada no psicólogo.

Logo que a entrevista começou, ele começou a falar sem parar, sendo interrompido por Ana Maria, que precisava chamar o intervalo.

Diante disso, Louro soltou:

- Começou a palestrinha, deixando VH visivelmente constrangido.

Depois da volta do intervalo, a apresentadora perguntou sobre o assunto para ele, tentando amenizar a saia justa:

- No começo, eu achei que era uma coisa legal me chamar de palestrinha, porque eu falo muito. As pessoas levavam numa boa as particularidades dos outros. Mas quando começou comigo, eu vi que era pejorativo e comecei a não achar legal.

Eita!