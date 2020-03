Ex de Anitta, Pedro Scooby comenta foto de atual affair da cantora, que está curtindo dias de folga com ela nas Maldivas

11/03/2020 | 10:10



Pedro Scooby parece mesmo ser uma pessoa evoluída. Em 2019 ele protagonizou muitos momentos de amor e de polêmicas ao lado de Anitta enquanto estiveram namorando. Ao terminarem, chegou a falar que ainda gostava dela, mas pouco tempo depois passou a namorar Cintia Dicker, com quem está até hoje. No Carnaval eles até chegaram a se desentender, uma vez que durante um dos shows da cantora no Rio de Janeiro ele acabou curtindo a apresentação sozinho. Mas hoje estão no maior love de novo.

Anitta também seguiu a vida e, depois de se relacionar com algumas pessoas, agora está de affair com o empresário Gabriel David. Os dois estão até curtindo alguns dias de folga nas Maldivas. Pois é! Apesar de não terem posados juntos, eles vivem postando fotos dos mesmos lugares.

Se Scooby ficou com alguma pontinha de ciúmes da nova relação? Ao que tudo indica não, uma vez que ele até comentou em uma das fotos de Gabriel. Sim, os dois são amigos e o fato de um estar com a ex do outro parece não ter interferido em nada nisso...

Para que entenda, Gabriel compartilhou um clique do pôr do sol no mar das ilhas asiáticas. Na legenda, ele escreveu:

Agradecer, agradecer e agradecer... Sempre.

Scooby, então, deixou um comentário na publicação, com vários emojis de mãos juntas, indicando gratidão.

Que bom que a relação dos três continua boa, né?