Celular dobrável: Samsung Galaxy Z Flip começa a ser vendido no Brasil

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



11/03/2020 | 09:48



Hoje (11), a Samsung inicia as vendas oficiais do Galaxy Z Flip no Brasil. O segundo smartphone com tela dobrável lançado pela empresa estará disponível em 12 lojas da marca nas cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG) e Rio de Janeiro (RJ), além da loja online. Pode ser encontrado nas versões ultravioleta e preto, e com preço sugerido de R$ 8.999.

Com design compacto, quando fechado, o Galaxy Z Flip cabe na palma da mão, podendo facilmente ser guardado no bolso. Desdobrado, ele se adapta a diferentes ângulos, criando oportunidades para selfies e chamadas de vídeo sem que o usuário precise segurar o dispositivo em suas mãos. Por fim, quando totalmente aberto, o display de 6,7 polegadas é revelado, possibilitando mais espaço de tela para as funções do dia a dia.

Outras especificações do Galaxy Z Flip são: memória RAM de 64 GB, armazenamento de 256 GB e processador Octa-Core de 2.95 GHz. Quando o assunto é câmera digital, o smartphone vem com traseira dupla (12 megapixels + 12 megapixels) e frontal de 10 megapixels.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Abaixo, confira os produtos que já estão nas prateleiras e foram testados pelo 33Giga: