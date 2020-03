Câmara de São Caetano aprova contas de 2017 de Auricchio

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



11/03/2020 | 00:01



A Câmara de São Caetano aprovou ontem as contas de 2017 do prefeito José Auricchio Júnior (PSDB), primeiro ano da terceira gestão do tucano à frente do Paço. O item recebeu 14 votos favoráveis e apenas quatro contrários – a vereadora Suely Nogueira (MDB) estava ausente da plenária. O resultado da apreciação segue recomendação do TCE (Tribunal de Contas do Estado).

Mesmo com parecer favorável ao aval do balancete do prefeito, o tribunal elaborou apontamentos à contabilidade apresentada pelo Executivo naquele ano. Conforme a Corte, em 2017, a Prefeitura de São Caetano formalizou contas sem o recolhimento devido de INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) e FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) patronal sobre o pagamento de gratificação SUS aos funcionários da área da saúde. Em outra ressalva, por exemplo, o tribunal alega que o Palácio da Cerâmica não possui recursos disponíveis para a total quitação de suas dívidas de curto prazo, registradas no passivo financeiro.

O TCE também encontrou cargos com vencimentos acima do teto municipal, mas pontuou que a administração já está analisando os casos em busca de reparação. Exceção fica pelo servidor Gumercindo Wagner Gastaldi, que mantém remuneração acima do teto através de cumprimento à determinação em sentença judicial de ação trabalhista.

Das quatro entidades que analisaram as contas de 2017 da Prefeitura de São Caetano, somente o MPC (Ministério Público de Contas) deu parecer desfavorável ao balancete encaminhado pelo Executivo.

Por fim, o TCE emitiu seis recomendações para que a Prefeitura realize melhorias em seus desempenhos de índices de efetividade. “Promover adequações nos setores de almoxarifado e patrimônio, facilitar e incentivar a atuação do conselho de acompanhamento e controle social do Fundeb, atender à Lei de Acesso à Informação e à lei da Transparência Fiscal”, diz trecho dos apontamentos. Pediu também para adotar medida visando reciclagem, compostagem, reutilização ou reaproveitamento de resíduos sólidos, bem como elimine pontos utilizados de forma rotineira para descarte de entulho.