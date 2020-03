Ex-aliados de Donisete Braga lançam candidatura ao Paço

Júunior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:40



Aliados do governo do ex-prefeito Donisete Braga (ex-PT, hoje PDT), de Mauá, o ex-vereador Wagner Rubinelli (PTB), pré-candidato ao Paço, anunciou ontem o ex-secretário Erisson Pessoa (Republicanos) como postulante a vice na chapa majoritária. A parceria foi oficializada em encontro marcado na Assembleia Legislativa, na liderança do Republicanos.

Parlamentar por quatro mandatos, Rubinelli integrou os quadros do PT até meados de 2017, quando migrou para o PCdoB e, durante o governo Donisete – última gestão petista na cidade – integrou a base aliada. Mulher do ex-parlamentar, a também ex-vereadora Cássia Rubinelli chegou a ser secretária de Meio Ambiente naquele mandato (2013-2016).

Erisson, por sua vez, assumiu a Secretaria de Esportes no governo Donisete no penúltimo ano do governo. O Republicanos (ex-PRB) integrou o arco de alianças do então petista e, inclusive, formou coligação com o PT na disputa por cadeira na Câmara – elegeu Gil Miranda. “O Republicanos é um grande partido, com discurso sólido e em defesa da sociedade e da família, eu admiro muito o trabalho do deputado (federal) Marcos Pereira (presidente nacional do partido), do presidente estadual (da sigla) Sérgio Fontelles, e do presidente municipal Fernando Araújo. A escolha do Erisson foi fruto de muito diálogo e acreditamos que teremos o melhor pré-candidato a vice da cidade, pois ele é um ótimo gestor e grande articulador, morador de Mauá há muitos anos, sendo que está muito preparado para nos ajudar a resgatar o município”, destacou Rubinelli.

Hoje petebista, o ex-vereador se distanciou do petismo ainda no fim do governo Donisete, quando apoiou veladamente a candidatura do hoje prefeito Atila Jacomussi (PSB) no segundo turno, ao lado do filho, o hoje vereador Fernando Rubinelli (ex-PDT, hoje PTB).

A aliança proporcionará chapa de candidatos a vereador com dois parlamentares em exercício: o próprio Fernando e Gil Miranda.