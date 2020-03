Contrato com a Real Food é de R$ 1,8 milhão sem licitação

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:14



Suspeita de ter sido favorecida em contrato de transporte e fornecimento de ‘quentinhas’ para o CDP (Centro de Detenção Provisória) de Santo André, a empresa Real Food Alimentação Ltda assegurou acordo emergencial, ou seja, sem disputa pública, no valor de R$ 1,8 milhão antes de vencer o certame.

O Diário revelou ontem que a firma, que tem sede em solo andreense, teria sido beneficiada com informações privilegiadas em processo licitatório para fornecimento de marmitas para presos e funcionários do CDP na cidade.

O contrato emergencial com a empresa foi celebrado pela Secretaria Estadual de Administração Penitenciária tendo em vista que o TCE (Tribunal de Contas do Estado) chegou a paralisar a licitação. Assinado em janeiro, o acordo está vigente e tem prazo de seis meses – de 15 de janeiro a 12 de julho. O montante resulta em R$ 308,6 mil ao mês. A firma já prestava os serviços e o contrato era de R$ 11,5 milhões – nesta quantia total, o vínculo girava em torno de R$ 767,2 mil mensais.

A denúncia dá conta de que a Real Food era informada antecipadamente sobre os valores fixados pela secretaria no processo licitatório e, em posse de dados privilegiados, supostamente apresentava preços mais baratos para abocanhar contratos.

Documento registrado em cartório no dia 9 de janeiro, cujo conteúdo o Diário teve acesso, anunciava previamente que a Real Food venceria licitação para prestação dos serviços no CDP de Santo André, fato este que veio a se confirmar posteriormente, embora o contrato ainda não tenha sido homologado. O caso também foi levado à corregedoria administrativa do sistema penitenciário paulista.

Ao Diário, a Secretaria de Administração Penitenciária alegou que fechou contrato emergencial com a Real Food para que “presos e servidores dos CDPs de Mauá e de Santo André não ficassem sem alimentação”. A Real Food, por sua vez, negou irregularidades no processo, alegando que a denúncia é infundada. Sobre as medidas em curso, a empresa citou que buscará informações a respeito da acusação.