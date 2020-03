Nosso campo é na praia

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:01



Ao invés de chuteiras, chinelos. No lugar da grama, areia. E para que se refrescar no chuveiro após o treino, se logo ali é possível tomar um banho de mar? Essa é a realidade da inusitada pré-temporada que o Mauá FC adotou para se preparar para o Campeonato Paulista da Segunda Divisão. Mesmo sem contar com todo o elenco, a diretoria mandou o técnico Fernando da Silva, sua comissão e aproximadamente 23 jogadores para Mongaguá, onde ficarão os próximos dez dias trabalhando junto de bela paisagem.



A casa que vem servindo de alojamento para os atletas pertence ao vice-presidente e vereador de Mauá Betinho Dragões (PL). O dirigente ainda alugou outra residência para a comissão técnica. O clube levou ainda um cozinheiro para cuidar das refeições. “A casa (dos jogadores é) confortável, com piscina, muito boa. Temos toda a estrutura possível”, explicou o técnico Fernando da Silva. “A gente treina na praia todos os dias, em dois períodos. Não estamos utilizando campo. São só treinamentos físicos”, complementou o comandante.



O foco dos trabalhos praianos é fortalecer fisicamente o elenco. E de uma maneira inusitada frente aos concorrentes do mesmo patamar. “Não é uma situação comum na nossa divisão fazer pré-temporada na praia, porém, a gente acredita muito que é um diferencial a longo prazo. Como a competição é difícil, corrida, temos certeza que esses dez dias que vamos ficar aqui vão fazer a diferença lá na frente”, disse Fernando. “Essa preparação vai fazer toda a diferença. Mesmo sendo da Quarta Divisão, a gente acredita na seriedade, se espelha em clubes de outros patamares e tenta se aproximar o máximo disso, dando boas condições de trabalho para eles (atletas). E estamos esperançosos de garantir vaga e buscar o acesso. É o objetivo.”



Os próprios jogadores têm essa visão de que o período no Litoral será benéfico de diversas maneiras. “Experiência única, primeira vez que estou tendo oportunidade de fazer pré-temporada na praia. Tem sido incrível. Está havendo empenho máximo, trabalho excelente e vai nos ajudar bastante a chegar com força na competição. Tem sido trabalho intensivo e evolutivo para toda a equipe. Preparador físico montou programação excelente e tem sido proveitoso para todo o grupo”, opinou o atacante Erick, 20 anos, um dos 12 reforços do Índio para a temporada – seu último clube foi o Santo André. “Quando o Mauá FC apresentou seu projeto incrível, não hesitei em aceitar para ajudar o clube a chegar ao acesso e ser campeão da competição neste ano”, revelou.



Atualmente o grupo conta com algumas peças do time que disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior em janeiro, na estreia do clube no torneio. Três deles, inclusive, aparecem entre os titulares que o técnico Fernando da Silva escalou para o jogo treino diante do Flamengo de Guarulhos, há alguns dias – vitória por 2 a 1. “Estamos largando na frente. Já estamos há um mês e 20 dias, mais dez dias aqui e ainda teremos um mês para ajustar a equipe (até a estreia, dia 18 de abril, contra o Jabaquara, no Estádio Pedro Benedetti)”, celebrou o treinador do Índio.

Sobre os jogadores trazidos até agora – mantidos em sigilo –, Fernando da Silva elogiou a qualidade. “Contratamos 12 atletas com qualificação e passagem por clubes importantes do futebol brasileiro. Temos alguns que fizeram base em clubes grandes. Estamos confiantes. Este ano queremos subir de divisão”, indicou.



O Mauá FC integra o Grupo 6 junto de Grêmio Mauaense, Jabaquara, Itararé, Elosport, Taboão da Serra e Osasco FC. Os quatro melhores avançam para a segunda fase do torneio, na qual já começam os mata-mata até a decisão do campeão, em 13 de setembro.