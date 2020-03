Estacionamento é alvo de furtos e roubos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



10/03/2020 | 23:00



Pelo menos desde 2018 estacionamento localizado na Rua Catequese, altura do número 1.000, na Vila Guiomar, em Santo André, sofre com ondas de furtos e roubos constantes, principalmente depois das 22h. Neste ano o local já foi alvo de criminosos em pelo menos três oportunidades, com arrombamentos e furtos de baterias de veículos.

Segundo o atual responsável pelo estacionamento, João Paulo André Perette, 62 anos, o local antes sofria com arrombamentos de grades por causa dos veículos que ficavam estacionados durante a noite. “Hoje, infelizmente, trabalho das 8h às 18h e nem ofereço mais os serviços para guardarem os carros durante a noite. Não posso assumir esse compromisso”, lamenta Perette.

Em fevereiro deste ano, houve problema com cliente que solicitou ao estacionamento que guardasse dois carros particulares durante a noite. No dia seguinte, chegando para trabalhar, o proprietário percebeu que o local havia sido novamente assaltado. “Já tinha reforçado as grades, mas eles (assaltantes) conseguiram arrombar e levar as baterias dos carros e itens que estavam no interior do veículo”, lamenta o proprietário.

João Paulo também comenta que sente falta de patrulhamento reforçado na região. “Não acho necessário só durante o dia. Toda essa área já tem histórico de problemas”, finaliza.

Em nota, a Prefeitura de Santo André esclarece que “realiza rondas e patrulhamentos preventivos na região”, além de operações nos bairros próximos como Vila Palmares, Campestre e Sacadura Cabral para inibir a criminalidade. Além disso, reforça que, em breve, a cidade contará com 3.000 novas câmeras de monitoramento espalhadas por ruas e avenidas.